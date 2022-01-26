إصابة 50 بالمائة من موظفي قطاع الصحة بوباء كورونا

26 يناير، 2022
أعلن اليوم الأربعاء رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوحات، عن إصابة  50 بالمائة من موظفي قطاع الصحة بوباء كورونا المستجد، مؤكدا أنهم سيعودون إلى مقر عملهم بداية من الأسبوع المقبل.
وقال جنوحات في حديث خص به إحدى القنوات الخاصة:”أن الموجة الرابعة بدأت بمتحور دالتا منذ أسابيع قبل وصول متحور أوميكرون” مؤكدا أن الخبراء حذروا من أن شهر جانفي  سيكون شديد بإصابات مرتفعة لوباء كورونا.
وكشف ذات المتحدث، أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا، الذين يتواجدون في الانعاش هم من المصابين بمتحور دالتا. مجددا التأكيد على أن متحور أوميكرون اقل خطورة.
كما شدد رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، على ضرورة عدم نزع الكمامة والاستغناء عنها، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين أصيبوا في وقت وجيز قد يؤدي إلى تشبع المستشفيات والوضعية متحكم فيها.
ليديا كبيش

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