إشادة دولية بجهود الجزائر في مجال حقوق الإنسان

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أن الجهود المبذولة من طرف الجزائر، حققت خطوات كبيرة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، خصوصا في ظل الإصلاحات التي تضمّنها دستور 2020.

و أكد عبد المجيد زعلاني، أن الجزائر نجحت في كسب ثقة العديد من الدول، خلال المناقشات الخاصة بعرض التقرير الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان، حيث تمّت دورة التقييم وفق معايير موضوعية، من قبل النظراء، ما جعلها محل إشادة دولية بجنيف السويسرية شهر نوفمبر المنصرم.

وأشار عبد المجيد زعلاني، بأن التقرير السنوي للمجلس الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيشمل حوصلة لما جرى خلال هذه السنة، بما فيها تقرير جنيف عن حقوق الإنسان في الجزائر وما حمله من توصيات تشجيعية، مشيرا إلى حرص المجلس على ضمان تطبيق ما تضمنه دستور2020، المشروع الإصلاحي الكبير، و ذلك عن طريق متابعة مضامين مشاريع القوانين وآجال إستصدارها.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...