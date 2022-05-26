إسقاط العهدة البرلمانية عن النائب بخضرة محمد

26 مايو، 2022

عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، جلسة مغلقة برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.

خصصت أشغال هذه الجلسة للبت بالاقتراع السري في إسقاط العهدة البرلمانية عن النائب بخضرة محمد وذلك عملا بأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وقرر المجلس الشعبي الوطني إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد بأغلبية أعضائه، حيث صوت 259 نائبا لصالح الطلب مقابل 79 نائبا رفضوه، وألغيت 56 ورقة، وذلك طبقا للمادة 126 من الدستور التي تنص على أن: “يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه”.

صوت 259 نائبا بـ”نعم” على الطلب مقابل 79 نائبا رفضوا الطلب، في حين تم احتساب 56 ورقة ملغاة.

ش.ن

26 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

التصويت على مشروع قانون المالية 2022 وهذا من تم رفضه من اقتراحات

17 نوفمبر، 2021

احباط محاولات هجرة غير شرعية ل167 شخص في ظرف أسبوع

16 يونيو، 2021

لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه عضوا في لجنة القانون الدولي

13 نوفمبر، 2021

 الأمين العام للأمم المتحدة يعترف رسميا باندلاع حرب في الصحراء الغربية

16 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: