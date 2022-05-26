عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، جلسة مغلقة برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.

خصصت أشغال هذه الجلسة للبت بالاقتراع السري في إسقاط العهدة البرلمانية عن النائب بخضرة محمد وذلك عملا بأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وقرر المجلس الشعبي الوطني إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد بأغلبية أعضائه، حيث صوت 259 نائبا لصالح الطلب مقابل 79 نائبا رفضوه، وألغيت 56 ورقة، وذلك طبقا للمادة 126 من الدستور التي تنص على أن: “يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه”.

صوت 259 نائبا بـ”نعم” على الطلب مقابل 79 نائبا رفضوا الطلب، في حين تم احتساب 56 ورقة ملغاة.

ش.ن

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