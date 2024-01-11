إستعراض العلاقات الثنائية الجزائرية الفيتنامية في المجال الصناعي

إستقبل أمس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية، “تران كوك كانه”، وذلك لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة.

و خلال اللّقاء، تناول الجانبان العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر في المجال الصناعي لاسيما على ضوء قانون الإستثمار الجديد، حيث أبدى السفير الفيتنامي إهتماما خاصا بالإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في المجال الصناعي مما يشجع أكثر على الإستثمار والتعاون في عدة مجالات، حسب ذات المصدر.

من جهته أكد الوزير علي عون، على الحرص الكبير الذي تبديه السلطات العليا للبلاد للتعاون مع الشريك الفيتنامي وضرورة تحديد أولويات التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة 12 الجزائرية الفيتنامية والتي ترأسها عن الجانب الجزائري، علي عون، وزيرالصناعة والإنتاج الصيدلاني، والذي أكد أنه يتابع جميع النقاط التي تم التطرق لها ويحرص على بذل مجهودات أكثر من طرف الجانبان لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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