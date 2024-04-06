إستدعاء سفير جمهورية النيجر بخصوص مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر 

6 أبريل، 2024

إستُدعيَ يوم الخميس 04 أفريل، سفير جمهورية النيجر بالجزائر، آمينو مالام مانزو، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، أين تم استقباله من قبل المديرة العامة لإفريقيا، سلمى مليكة حدادي.

وتناول هذا اللّقاء بصفة أساسية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة.

وتم في هذا الصدد، تذكير سفير جمهورية النيجر، بوجود إطار ثنائي مُخصّص لهذه المسألة. كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية.

كما تم في الوقت ذاته، التأكيد مجددا لعناية سفير جمهورية النيجر، على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة وكذا بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.

شرف الدين عبد النور

6 أبريل، 2024

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