إستحداث رتبة جديدة للأطباء العامين في الإستعجالات

أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن إستحداث رتبة جديدة للأطباء العامين في مصالح الإستعجالات، حسبما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد إستقبل سايحي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور الياس مرابط، أين ك عن إستحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامين العاملين على مستوى مصالح وأقسام الإستعجالات. بما يجعل من طب الإستعجالات اختصاصا طبيا قائما بذاته.

وخصّص اللقاء للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع. مثل عدد من الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين. وأخصائيي الخدمة المدنية والنظام التعويضي للأجور اللجان المتساوية الأعضاء. إضافة إلى غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية.

كما أشار وزير الصحة إلى التزام الوزارة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة عامة. من خلال الإعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة. داعيا مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما جدّد الوزير التأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون والأخصائيون في سلسلة العلاج، سواء من حيث التكفل القاعدي أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة. وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد. كما اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة.

وبخصوص ملف الخدمة المدنية، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة. أنّ هذا الملف يوجد قيد الدراسة، داعيا النقابات إلى المساهمة في إعطاء إقتراحاتهم.

ش.ن

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