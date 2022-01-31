إسبانيا تدعم مساعي الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية

جدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس التأكيد على دعم بلاده “الكامل” لمساعي الأمم المتحدة للتوصل الى حل للنزاع في الصحراء الغربية، مبديا الاستعداد لاتباع خطة التسوية الاممية في هذا الشأن.

و قال الباريس في حوار لجريدة “البوبليكو” الإسبانية, أن بلاده “تسعى إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية ضمن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، مشددا على أن اسبانيا منخرطة بشكل كبير في حل هذا الصراع.

و تابع ذات المتحدث قائلا:”لا يمكننا تقديم الحل, فقد تم اختيار المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا للقيام بذلك ما يمكنني أن أضمنه، هو أنه يحظى بالدعم الكامل من إسبانيا, وأننا سنتبع الخطة التي وضعها”.

كما أردف المسؤول الاسباني بالقول:”لقد التقيت في مناسبتين مع دي ميستورا، وأكدت له أننا تحت تصرفه لأخذه إلى أي مكان يحتاج إليه من أجل تحقيق السلام الذي تحتاجه المنطقة”.

و جدد التأكيد على أن موقف إسبانيا “يندرج ضمن قرارات مجلس الأمن لكن اسبانيا وحدها لا تستطيع حل النزاع، نحن مع الأمم المتحدة، ونحن جزء من مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، داعيا الجميع الى العمل لدعم دي ميستورا.

ليديا كبيش

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