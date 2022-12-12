إرهابي يسلم نفسه للسطات العسكرية في أدرار

12 ديسمبر، 2022

سّلم أمس الأحد، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، حسبما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها.

وحسب بيان لوزارة الدفاع  فإن الأمر يتعلق بالإرهابي “لادمي محمد” الذي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

كما أسفرت العملية عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 5 مخازن ذخيرة. و125 طلقة عيار 39*7.62 ملم.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا. وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات.

كما تأتي هذه العملية النوعية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

12 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

ليلة الشك لترقّب هلال شوال السبت المقبل

25 أبريل، 2022

وحدات البوليساريو تواصل قصف معاقل جيش الإحتلال المغربي لليوم 54 على التوالي

6 يناير، 2021

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة ، المحبس والفرسية

19 سبتمبر، 2021

توقيف 69 شخص و ضبط أسلحة و معدات تفجير متنوعة

12 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: