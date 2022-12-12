إرهابي يسلم نفسه للسطات العسكرية في أدرار

سّلم أمس الأحد، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، حسبما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن الأمر يتعلق بالإرهابي “لادمي محمد” الذي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

كما أسفرت العملية عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 5 مخازن ذخيرة. و125 طلقة عيار 39*7.62 ملم.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا. وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات.

كما تأتي هذه العملية النوعية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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