إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن هذه القرعة للبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل.

إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن هذه القرعة للبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل.

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة أحمد سليماني، بأنه تقرر إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن قرعة الحج للموسم 2020- 2021 والبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل

وأفاد سليماني، خلال مشاركته ضمن برنامج “ضيف الدولية” أن عدد الحجاج الذين سجلوا أنفسهم عبر البوابة الرقمية للديوان ودفعوا تكلفة الحج لحد الآن بلغ 14 ألف شخص من أصل الحصة المخصصة للجزائر هذه السنة من قبل العربية السعودية و المقدرة ب 18697حاجا.

ودعا ذات المتحدث، المواطنين إلى اغتنام مهلة الأربعة أيام الإضافية التي قررها الديوان، وتنتهي يوم الـ8 جوان الجاري، لتسجيل أنفسهم عبر البوابة الإلكترونية و التوجه إلى مقرات الدوائر الولائية من أجل الإسراع في استكمال جميع الخطوات الإدارية المعمول بها والخاصة بعملية الحج و منها حجز تذاكر السفر عبر المنصة الرقمية .

وكشف المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة بأنه تم تحييين البيانات الخاصة بقرعة الحج للموسم 2020-2021 و التي كانت ألغيت بسب جائحة كورونا حيث تقرر إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن هذه القرعة للبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل.

وأقر نفس المسؤول بأن تكلفة الحج المقدرة بدء من هذه السنة ب بأكثر من 86 مليون سنتيم تعتبر نقطة سوداء، غير أنه قال إن ذلك يعود لجملة من العوامل منها خروج العالم من أزمة جائحة كورونا وما تبعها من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

بالاضافة الى قيام السلطات السعودية بفرض رسومات جديدة على عديد الخدمات بنسبة تتراوح مابين 05 إلى 15 بالمائة لم تكن موجودة من قبل، منها التأمين الطبي والتأمين على “الكوفيد ” ورسوم جديدة على التأشيرة.

ليديا كبيش

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