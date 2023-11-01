إرتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الصهيوني داخل غزة إلى 13

1 نوفمبر، 2023

إرتفع عدد الجنود الصهيونيين القتلى في المعارك البرية المتواصلة منذ أمس الثلاثاء، داخل قطاع غزة، إلى 13، ليصل مجموع جنود الاحتلال القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى 328،  حسب ما كشفته هيئة البث للكيان المحتل.

وقالت الهيئة، الأربعاء، إنه “تم الإعلان عن مقتل جندي إضافي بعد إعلان الجيش الصهيوني، فجر الأربعاء، عن مقتل 12 جنديا في المعارك التي تدور على أرض غزة، خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن 9 من الجنود القتلى من لواء “جفعاتي”.

وينظر في الكيان الإسرائيلي إلى لواء جفعاتي، على أنها قوة النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية.

ووصف الناطق بلسان جيش الاحتلال الصهيوني، دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها “مؤلمة”، حسب وكالة الاناضول.

شرف الدين عبد النور

1 نوفمبر، 2023

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