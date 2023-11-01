إرتفاع عدد قتلى الجيش الصهيوني في غزة إلى 15

1 نوفمبر، 2023

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء 1 نوفمبر، بأن عدد قتلى جيش الاحتلال الصهيوني، ارتفع إلى 15، خلال الساعات الأخيرة، ضمن الاشتباكات العنيفة التي تدور منذ أمس الثلاثاء.

و كشفت القناة، أن 11 من قتلى الاحتلال سقطوا بعد إصابة مدرعتهم من طراز “نامر” NAMER بصاروخ مضاد للدبابات، يعتقد جيش الاحتلال أنه “ياسين 105” محلي الصنع، الذي أدخلته كتائب القسام للخدمة في هذه الحرب.

كما أصيب اثنان من جنود الاحتلال بوحدة المظليين “بجروح خطيرة” خلال القتال في قطاع غزة، وفق بيان لجيش الاحتلال الصهيوني، الأربعاء.

شرف الدين عبد النور

1 نوفمبر، 2023

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