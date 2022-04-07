كشف اليوم الخميس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إدماج 2300 عامل من مختلف الرتب، مؤكدا أنه سيتم إدماج 1600 منهم خلال هذه السنة.

وتطرق بلمهدي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، إلى مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها لتوظيف 130 إمام أستاذ و60 مرشدة دينية.

وفي سياق آخر، أكد وزير الشؤون الدينية، أن قطاعه يعمل على تعزيز دور الزوايا والمدارس القرانية، كاشفا أن هذه الزاويا والمدارس أحصت مليون منتسب.

وقال نفس المسؤول:”نعمل على توسيع شبكة تعليم القرآن الكريم وتطوير تعليمه. كما نعمل على تعزيز المرجعية الدينية من خلال الخطب ومحاربة الفكر المتطرف”.

ليديا كبيش

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