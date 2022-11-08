إدارة السجون: نحو فتح 6 مؤسسات بيئة مفتوحة

أعلن المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين عبد الغني عميار، أنه سيتم فتح 6 مؤسسات بيئة مفتوحة على المستوى الوطني، قريبا.

وكشف عميار، في تصريحات صحفية، أنّ هذه المؤسسات تتواجد على مستوى بني سليمان بالمدية. “لوطاية” بولاية بسكرة، “عين الحجر” بسعيدة، البيض، “هواري بومدين” بلعبادلة (بشار)، بالإضافة إلى تيارت.

وأضاف ذات المتحدث أنه من المنتظر، استصلاح أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي منها ألف هكتار بتيميمون. ألف هكتار بمنطقة الشعبونية بالمدية، و400 هكتار بغرداية.

كما كشف نفس المسؤول ان قطاع السجون يتوفر على 26 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية وتستغل أكثر من 900 هكتار من الأراضي الزراعية عبر الوطن مكنت من تشغيل 2387 محبوساً خلال الموسم الفلاحي الجاري.

وحسب المدير الفرعي، فقد تمّ بواسطة اليد العاملة العقابية بهذه المستثمرات الفلاحية يردف المتحدث غرس أكثر من 100.632 شجرة مثمرة. بالإضافة إلى الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية والمحاصيل الكبرى “قمح وشعير” والأعلاف ومشاتل الغراسات التزيينية وتربية الدجاج. والمواشي وتربية الأسماك في المياه العذبة وهي تجربة نموذجية و رائدة بولاية أدرار.

كما تم خلال السنة المنقضية، تحقيق نتائج جد إيجابية على مستوى هذه المستثمرات الفلاحية من ذلك ألف قنطار من الشعير. و400 قنطار من القمح و15 ألف لتر من زيت الزيتون. وذلك بإشراف الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين كمؤسسة عمومية مكلفة بتشغيل اليد العاملة العقابية وبفضل التكوين الذي استفاد منه المحبوسون.

وأشار عميار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الشركاء خاصة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تأطير اليد العاملة العقابية. حيث بلغ عدد المحبوسين المسجلين في دورة أكتوبر المنصرم 35.174 محبوساً في 132 تخصصاً يؤطرهم 484 مكوناً من مراكز التكوين المهني.

كما أبرز ذات المتحدث إستراتيجية هذا التوجه الذي يهدف إلى تمكين المحبوس من حرفة والاندماج في المجتمع وعالم الشغل بعد خروجه من المؤسسة العقابية.

رمزي أحمد توميات

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