إخماد جميع الحرائق المندلعة في عدة ولايات شمال البلاد

إخماد جميع الحرائق المندلعة في عدة ولايات شمال البلاد

كشفت الحماية المدنية اليوم الجمعة عن إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد, بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد عاشور فاروق: “اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في اخماد جميع الحرائق”.

وتم اخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة و4 في قالمة و4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في

البليدة وبؤرة في تلمسان, حسب نفس المسؤول.

وتبقى بؤرة واحدة في ولاية سكيكدة, تم التحكم فيها, “تحت المراقبة”.

وخلفت هذه الحرائق وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين, حيث سجلت ولاية الطارف وفاة 30 شخصا جراء الحرائق, بينما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات وشهدت ولاية سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بليغة, حسب آخر حصيلة للحماية المدنية.

ش.ن

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