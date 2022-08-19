إخماد جميع الحرائق المندلعة في عدة ولايات شمال البلاد

19 أغسطس، 2022

كشفت الحماية المدنية اليوم الجمعة عن إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد, بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد عاشور فاروق: “اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في اخماد جميع الحرائق”.

وتم اخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة و4 في قالمة و4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في
البليدة وبؤرة في تلمسان, حسب نفس المسؤول.

وتبقى بؤرة واحدة في ولاية سكيكدة, تم التحكم فيها, “تحت المراقبة”.

وخلفت هذه الحرائق وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين, حيث سجلت ولاية الطارف وفاة 30 شخصا جراء الحرائق, بينما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات وشهدت ولاية سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بليغة, حسب آخر حصيلة للحماية المدنية.

ش.ن

19 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

مهياوي: المؤشرات الحالية لا توحي بموجة خامسة لفيروس كورونا

21 يوليو، 2022

توقيف 56 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 11 قنطار من الكيف المعالج

25 مايو، 2022

منظمة عربية تحذر من عمليات واسعة ومنظمة لخطف الأطفال بالجزائر

4 سبتمبر، 2021

بوقادوم يتحادث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

1 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: