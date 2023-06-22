إخماد الحرائق:  طائرات “درون” الجزائرية بداية من 2023

22 يونيو، 2023

أعلن اليوم الخميس المدير العام للغابات، جمال طواهرية، عن مخطط جارٍ مع مركز التكنولوجيات الصناعية التابع لوزارة التعليم العالي. لتجسيد تجربة طائرات “درون” كبيرة الحجم مزوّدة بتطبيقات معلوماتية مئة بالمئة جزائرية بدءاً من 2023.

وكشف طواهرية في تصريح للاذاعة الوطنية، أنّ مصالحه أعدّت سلسلة إجراءات لاحتواء الحرائق بطريقة سريعة جداً عبر 43 ألف كيلومتر من المسالك الغابية وطنياً. فضلاً عن تنفيذ استراتيجية وقائية بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية.

تقوم على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للتدخل السريع وإخماد الحرائق حال نشوبها. من خلال تشكيل فرق متنقلة متكونة من مختلف القطاعات.

وأحال ذات المتحدث على إبلاغ المواطنين بالطرق المناسبة في التعامل مع الحرائق. بالتزامن مع مساعٍ لإعداد نشرة جوية للغابات بالتنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية

ليديا كبيش

22 يونيو، 2023

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