إختتام فعاليات الصالون الولائي للإبداع والإبتكار بسكيكدة تحت شعار “بصمتنا في عالم الإبتكار”

4 يونيو، 2024

اختتمت أمس فعاليات الصالون الولائي للإبداع والإبتكار في طبعته الرابعة بولاية سكيكدة المنظم من طرف مديرية التكوين والتعليم المهنيين على مستوى المركز الجهوي المتخصص في التكوين المهني والتمهين للإشخاص المعاقين جسديا الشهيد يونس رابح الصالون.

سمح هذا الصالون بإبراز القدرات العالية للشباب كما يعتبر فرصة لوضع المبتكرين على إتصال مباشر مع العالم الإقتصادي وشهد الصالون حركية وإقبال للزوار حيث ابدو إعجابهم بالعروض المقدمة من طرف المبدعين.

هشام تزير

4 يونيو، 2024
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