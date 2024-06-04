إختتام فعاليات الصالون الولائي للإبداع والإبتكار بسكيكدة تحت شعار “بصمتنا في عالم الإبتكار”

اختتمت أمس فعاليات الصالون الولائي للإبداع والإبتكار في طبعته الرابعة بولاية سكيكدة المنظم من طرف مديرية التكوين والتعليم المهنيين على مستوى المركز الجهوي المتخصص في التكوين المهني والتمهين للإشخاص المعاقين جسديا الشهيد يونس رابح الصالون.

سمح هذا الصالون بإبراز القدرات العالية للشباب كما يعتبر فرصة لوضع المبتكرين على إتصال مباشر مع العالم الإقتصادي وشهد الصالون حركية وإقبال للزوار حيث ابدو إعجابهم بالعروض المقدمة من طرف المبدعين.

هشام تزير