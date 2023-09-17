إحباط محاولة هجرة غير شرعية و توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مُمثّلة في مقاطعة الشرطة القضائية 01 الجزائر الوسطى، 5 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، أحدهم محل أمر بالقبض، كانوا بصدد التحضير لعملية تهريب مهاجرين غير شرعيين مع توقيف المدبرين الرئيسيين لهذه المحاولة، حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

قضية الحال التي كانت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مَكّنت عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي اتّضح أنه اشترى قارب نزهة بمبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم، دون الحيازة على رخصة قيادة القوارب البحرية مع عدم تسجيله على مستوى المحطة البحرية لحراس السواحل، أين قام بإخفائه بأحد الشواطئ الصخرية، حسب ذات المصدر.

من خلال مجريات التحقيق وباستعمال الوسائل التقنية، تم التعرف على باقي عناصر الشبكة وهم بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية، ليتم حجز، قارب نزهة طوله 6.10 م، محرك بقوة 85 حصان، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قُدّر بـ 80 أورو، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قُدّر بـ 60000 دج، يفيد ذات البيان.

و تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية محاولة تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة، من بينهم شخص مبحوث عنه من طرف العدالة بموجب أمر بالقبض، و المساعدة على محاولة مغادرة التراب الوطني عبر البحر، مع تعريض حياة و سلامة الأشخاص للخطر، و مساعدة و عدم التبليغ عن الجريمة، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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