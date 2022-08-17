إحباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 187 شخص من الغرق

17 أغسطس، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، وذلك في إطار مكافحة الهجرة السرية، يضيف ذات البيان.

كما أشارت وزارة الدفاع، الى أن هذه النتائج تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

17 أغسطس، 2022

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