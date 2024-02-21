إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من الكيف المغربي

21 فبراير، 2024

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجرمخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الكميات المحجوزة تُقدربـ  59.304 كيلوغرام من الكوكايين و15 قنطار و32 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 88644 قرص مهلوس.

كما أوضح ذات البيان أن هذه العمليات تندرج في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد.

ش.ن

21 فبراير، 2024

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