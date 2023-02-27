إحباط تهريب 17 طن من الفرينة و300 لتر من الزيت بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط عملية تهريب 17طن من الفرينة و300 لتر من زيت المائدة، تم ضبطها محملة على متن شاحنة بولاية تمنراست، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في نص البيان :”إنه وفي إطار مواصلة للنشاط الميداني الحثيث للفرق الجمركية العملياتية. تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست. من إحباط عملية تهريب 17 طنا من الفرينة و300 لتر من زيت المائدة تم ضبطها محملة على متن شاحنة”.

كما تكرس هذه العملية يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العمومية. المسداة في إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الإستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.

رمزي أحمد توميات

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