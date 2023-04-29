إحباط تهريب قرابة 1000 قطعة أثرية وتاريخية

29 أبريل، 2023

تمكنت الجمارك الجزائرية من إحباط عمليات تهريب 996 قطعة أثرية وتاريخية. وهذا في الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للجمارك، يتعلق الأمر بـ 821 قطع وأواني أثرية مختلفة، 63 قطعة من الفسيفساء تعود للعهد العثماني، 48 قطعة من الأحجار الأثرية. 22 قطعة نقدية قديمة بمختلف الأحجام والرموز.

بالإضافة إلى 14 قطعة مستحاثة متحجرة، 12 سيفا، 6 تماثيل. 5 مسدسات قديمة تقليدية الصنع، 03 مزهريات، قناع وكذا قطعة عظمية أسطوانية الشكل “pyxide en os” تعود للحقبة الرومانية.

هذا وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذه العمليات تأتي في إطار ممارسة مهامها الحمائية المتعلقة بحماية التراث الثقافي ومكافحة كل أشكال المتاجرة وتهريب الآثار والموروث الثقافي الوطني التي من شأنها استنزاف مكونات الهوية التاريخية العريقة ومقومات الذاكرة الوطنية الأصيلة للأمة الجزائرية

و تدخل هذه العمليات النوعية في سياق المجهودات الحثيثة والمتواصلة من خلال التدخلات الميدانية لفرقها العملياتية عبر المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية وكذا التغطية الميدانية للإقليم الوطني عن طريق الحواجز، الدوريات والكمائن”.

كما اعتبرت ذات المصالح أن هذه الحصيلة المحققة تكرس المجهودات المعتبرة ركذا التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية عبر كامل الإقليم الوطني من خلال إسهامها الفعلي في الدفاع عن الوطن والمحافظة على مقومات.

رمزي أحمد توميات

29 أبريل، 2023

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