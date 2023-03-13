إجراءات لتوفير السيولة المالية وتجنب الطوابير في رمضان

شرعت مصالح قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من شهر جانفي، في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تقديم خدمات بريدية ومالية تتماشى وتطلعات المواطنين في شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان لوزارة البريد فان هذه التدابير تتمحو حول توفير السيولة المالية على مستوى كافة المكاتب البريدية.

وأفاد نض البيان، أن الشهر الكريم يتزامن والطلب المتزايد على السيولة المالية. بالنظر إلى الزيادات المسجلة في الأجور والمخلفات التي شرع في صبها بداية من شهر مارس. بالإضافة إلى عملية صب منحة رمضان، وكذا تقديم صب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق بزيادة ومخلفات وفقا لرزنامة استثنائية قبل حلول شهر رمضان.

ويناء على ذلك شرع القطاع في اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير السيولة المالية اللازمة على مستوى جميع مكاتب البريد لتغطية احتياجات المواطنين وذلك من خلال:

رصد التقديرات المالية اللازمة لتلبية احتياجات المكاتب البريدية من السيولة النقدية المتوقع سحبها خلال شهري مارس وأفريل. مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية. والمخلفات المتعلقة بها منحة رمضان ومعاشات منح المتقاعدين. بالتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد.

بالاضافة الى تعزيز التنسيق بين مصالح القطاع ومصالح بنك الجزائر على المستوى المركزي والمحلي. من أجل ضمان السيولة المالية اللازمة للسير الحسن للمؤسسات البريدية، ضمان السير الحسن لمكاتب البريد وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطنين.

كما تم تجنيد الموارد البشرية لضمان جاهزية وعمل الشبابيك على مستوى المكاتب البريدية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمكاتب البريدية المتنقلة خلال شهر رمضان. من خلال برمجة تنقلها وتقديمها للخدمات في الأماكن التي تعرف اقبالا كبيرا من طرف المواطنين على الخدمات البريدية. على غرار المواقع التي ستشهد تنظيم أسواق جوارية خاصة بشهر رمضان.

وكذا الحرص على العمل بأنظمة تسيير خط الإنتظار لضمان السير الحسن لتقديم الخدمات وتجنب كل أشكال الإنتظار. وايلاء أهمية بالغة لنظافة المحيط الداخلي والخارجي للمكاتب البريدية بصورة دائمة ومستمرة، والحرص على التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من خلال تشغيل الشباك المخصص لهذه الفئات. وتقديم يد المساعدة لهم.

كما نم تزويد المكاتب البريدية بالكمية الكافية من المطبوعات ذات الاستعمال الواسع في الخدمات المالية والبريدية. وضمان السير الحسن للشبكة المعلوماتية للخدمات المالية.

ليديا كبيش

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