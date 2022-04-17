إجراءات جديدة لرفع إنتاج الحليب وتحسين التوزيع

17 أبريل، 2022

كشف اليوم الأحد، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، أن الديوان يقوم حاليا، بتحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات.

وأوضح سوالمية، أن هذا الاجراء، يأتي بغرض الرفع من حجم إنتاج الحليب المدعم وتحسين توزيعه  مبرزا أن تحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات. من شأنه أن يقضي كليا على الضغط المسجل حاليا فيما يتعلق بتوزيع هذه المادة وإنتاجها.

وأضاف ذات المتحدث،  أن دفتر الشروط الجديد، سيلزم الملبنات على بذل الجهود لجمع كمية أكبر من حليب الأبقار الطازج، و ذلك قصد رفع حصته في انتاج الحليب المدعم الذي يعتمد حاليا بشكل شبه كلي على مسحوق الحليب المستورد.

كما يرى المدير العام، أن دفتر الشروط هذا سيكون أحد الأدوات الأساسية لتطوير هذه الشعبة، داعيا المربين إلى تشكيل تعاونيات فلاحية ومستثمرات ذات حجم كبير لتربية الأبقار بأعداد تصل إلى 1500 رأس.

وطمأن نفس المسؤول أن الحليب المدعم سيبقى بسعر 25 دج دون زيادة باعتبار أن هوامش الربح ستكون على عاتق الخزينة العمومية.

ليديا كبيش

17 أبريل، 2022

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