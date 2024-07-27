إجتماع وزاري مشترك لاتخاذ التدابير اللازمة في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، إجتماعا وزاريا مشتركا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، خُصص لاتخاذ التدابير اللازمة، في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية.

وتم في هذا الصدد، حسب بيان مصالح الوزير الأول، إقرار عدة تدابير تمثلت في، المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد و التوزيع بالجملة و التجزئة، تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة.

هذا وقد شارك في الاجتماع، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالإضافة إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في القطاع المعني.

شرف الدين عبد النور