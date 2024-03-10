إجتماع وزاري تشاوري حول تطوير وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر

و يأتي هذا اللقاء، حسب بيان وزارة المالية، ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي تقوم بها وزارة المالية من أجل إيجاد حلول لإشكاليات مشتركة.

وشهد هذا اللقاء، مشاركة رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ومندوبها العام، ومدراء العامين لوزارة المالية، ومسؤولي شركة النقد الآلي و المعاملات التلقائية بين البنوك ومجمع النقد الآلي، كما شهد هذا اللقاء مشاركة المديرين العامين لبريد الجزائر و اتصالات الجزائر.

وأكد وزير المالية، في كلمته الافتتاحية، على أهمية تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، و الذي يعد أحد أولويات الحكومة، وشدّد على دور الدفع الإلكتروني في تحديث النظام البنكي.

كما ناقش المشاركون، خلال هذا الاجتماع، عدة اقتراحات، بما في ذلك الجوانب التنظيمية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية، و توثيق منصات مقدمي خدمات الدفع ( PSP)، و سمح هذا الاجتماع بتحديد الشروط و التعرف على الوسائل الكفيلة بانجاح عملية الدفع عبر الهاتف (Switch mobile)، مع إدماج جميع البنوك والبريد الجزائري في هذا النظام، وكذلك تطوير الدفع الفوري عبر الهاتف.