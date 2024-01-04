إجتماع تنسيقي لضبط الملفات ذات الأولوية في استراتيجية قطاع الصيد البحري لعام 2024

ترأس أمس الأربعاء، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني ، بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقاً، خُصّص لضبط الملفات التي تكتسي طابع الأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024.

و استُهلّ الاجتماع الذي حضره إطارات الوزارة، باستماع الوزير لعرض قدّمه المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالصالون الدولي الصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بين 08 و11 فيفري 2024، بوهران، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

عقب ذلك قدّم وزير الصيد البحري، جملة من التعليمات والتوجيهات التنظيمية خصت التحضير للصالون، نشاط بناء السفن، ملف الحماية الاجتماعية لمهنيّي الصيد البحري، والنصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار.