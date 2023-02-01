إجبارية فتح المحلات المغلقة واستغلالها عبر المواقع السكنية الجديدة

1 فبراير، 2023

ألزمت دواوين الترقية والتسيير العقاري، كافة المستفيدين من المحلات عبر المواقع السكنية الجديدة، بضرورة فتحها ومزاولة نشاطاتهم وفق العقود المبرمة، وكما أن الديوان سيتخذ في حقهم إجراءات ردعية تصل إلى حد فسخ العقد واسترجاع المحلات، وذلك في حال عدم إمتثااهم و مخالفتهم للأمر المنصوص عليه في غضون 10 أيام.

وقد راسل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، أصحاب المحلات التجارية المغلقة على مستوى حوش الميهوب  ببلدية”براقي”، بإلزامية وإجبارية فتح المحلات واستغلالها، وفق العقد المبرم بينهم وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري.

كما أرسل الديوان تبليغات إنذارات لأصحاب المحلات التجارية المغلقة بضرورة فتحها و استغلالها، بما يتوافق مع العقد المبرم مع الديوان، وذلك تمهيدا للإجراءات الردعية.

 

 

حورية سعداوي

 

1 فبراير، 2023

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