إتّصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال عيد الفطر المبارك

9 أبريل، 2024

أعلمت اتّصالات الجزائر، زبائنها، في بيان لها، اليوم، بأن وكالاتها التجارية الرئيسية ستضمن استمرارية خدماتها خلال عيد الفطر المبارك.

و سيتم في هذا الصدد، حسب ذات البيان، ضمان المداومات خلال ثاني أيام العيد، الموافق ليوم الخميس، 11 أفريل الجاري، من الساعة 10.00 سا إلى 15.00 سا.

و تتمثل الوكالات التجارية المعنية بالدوام على مستوى الجزائر العاصمة، في حسين داي، عين طاية، باب الزوار، عيسات إيدير، حيدرة، بئر توتة، بابا حسن، باب الوادي و سيدي عبد الله.

و أما بالنسبة للولايات الأخرى، فسيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

9 أبريل، 2024

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