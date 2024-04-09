إتّصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال عيد الفطر المبارك

أعلمت اتّصالات الجزائر، زبائنها، في بيان لها، اليوم، بأن وكالاتها التجارية الرئيسية ستضمن استمرارية خدماتها خلال عيد الفطر المبارك.

و سيتم في هذا الصدد، حسب ذات البيان، ضمان المداومات خلال ثاني أيام العيد، الموافق ليوم الخميس، 11 أفريل الجاري، من الساعة 10.00 سا إلى 15.00 سا.

و تتمثل الوكالات التجارية المعنية بالدوام على مستوى الجزائر العاصمة، في حسين داي، عين طاية، باب الزوار، عيسات إيدير، حيدرة، بئر توتة، بابا حسن، باب الوادي و سيدي عبد الله.

و أما بالنسبة للولايات الأخرى، فسيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...