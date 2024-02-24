إتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارتي المالية و الشؤون الخارجية

24 فبراير، 2024

تم اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للأملاك الوطنية لوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد شريف كورطة، تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

 

 

شرف الدين عبد النور

24 فبراير، 2024

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