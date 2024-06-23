أشرف اليوم، وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على مراسيم التوقيع على إتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

و جاءت هذه الاتفاقية، في إطار إشراف الوزيران الطيب زيتوني، وأحمد عطاف، على انطلاق ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، بفندق الأوراسي، بالعاصمة.

و تهدف هذه الاتفاقية، حسب بيان وزارة التجارة، إلى تكوين أعضاء ورؤساء مجالس رجال الأعمال في مجال الدبلوماسية الإقتصادية.

شرف الدين عبد النور