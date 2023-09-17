إتصالات الجزائر تقترب من عتبة المليون مشترك في عرض Idoom Fibre

إتصالات الجزائر تقترب من عتبة المليون مشترك في عرض Idoom Fibre

أعلنت إتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم، عن بلوغها 900.000 زبون مشترك في خدمة الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH)، مقتربة بذلك من عتبة المليون مشترك.

و سجلت اتصالات الجزائر زبونها رقم 900.000 هذا الأحد 17 سبتمبر، على مستوى قرية تيرمتين، بوغني، ولاية تيزي وزو.

واحتفالا بهذا الحدث الهام، قامت اتصالات الجزائر بتكريم زبونها رقم 900.00 في عرض « Idoom Fibre » من خلال إهدائه اشتراكا مجانيا وغير محدود لمدة سنة كاملة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغابت في الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات الجزائر قامت بتمديد عرضها الترويجي «Idoom Fibre » لشهر إضافي وذلك اعتبارا من الـ 14 سبتمبر الجاري.

و يؤكد هذا النجاح مرة أخرى الالتزام الدائم للمؤسسة بعصرنة وتوسيع شبكة الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني وجعله في متناول جميع المواطنين الجزائريين أينما كانوا وحيثما وجدوا.

شرف الدين عبد النور

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