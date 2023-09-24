إتصالات الجزائر تطلق متجرها الإلكتروني “idoom Market”

دشّنت اتصالات الجزائر عهدا جديدا من خلال ولوجها عالم التجارة الإلكترونية، عبر إطلاق متجرها الإلكتروني “Idoom Market”، المبتكر والمتاح ابتداءً من يوم غد الاثنين، 25 سبتمبر، عبر الموقع idoomarket-at.dz.

و يقترح هذا المتجر للزبائن، تشكيلة متنوعة تضم ما يربو على 100 منتج وحل، موزعة على عدة فئات على غرار الهواتف، الإعلام الآلي، الحلول المهنية، التعلم عبر الأنترنت وغيرها.

كما أن هذا المتجر الإلكتروني متوفر باللغتين العربية والفرنسية وذلك لخدمة الزبائن على أفضل وجه وتسهيل استخدام المتجر للجميع، علاوة على ذلك، تتم عملية الدفع عبر الأنترنت لتوفير راحة أكثر للزبائن دون عناء التنقل إلى الوكالات التجارية.

و بخصوص عملية التوصيل إلى 58 ولاية، فقالت اتصالات الجزائر، أنه سيتم التكفل بها من طرف شريكها، EMS Champion Poste Algérie، بمعنى أن الزبائن بإمكانهم استلام طلبياتهم مباشرة في منازلهم، مما يتيح لهم إجراء عمليات الشراء عبر الأنترنت بكل أريحية.

هذا و تعتز اتصالات الجزائر بتوفير منصة تجارة إلكترونية موثوقة وآمنة لفائدة المواطنين، مفتتحة بذلك آفاقا جديدة في عالم التجارة الإلكترونية بالجزائر.

كما دعت اتصالات الجزائر زبائنها لزيارة متجرها الإلكتروني “Idoom Market” عبر الموقع idoomarket-at.dz، لاكتشاف التشكيلات الواسعة للمنتجات والحلول واقتناء ما يلزمهم بكل أمان وأريحية.

شرف الدين عبد النور

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