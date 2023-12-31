إتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال الفاتح جانفي

31 ديسمبر، 2023
إتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال الفاتح جانفي

كشفت إتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، عن إتخاذها تدابير خاصة لضمان استمرارية خدماتها بمناسبة الفاتح من شهر جانفي 2024.

و في هذا الصدد، سيتم ضمان الدوام خلال هذا اليوم، على مستوى الوكالات التجارية، بولاية الجزائر، من خلال وكالات عين طاية، القبة، باب الزوار، بن مهيدي، بئر مراد رايس، حيدرة، سيدي عبد الله، الرستمية والأبيار، وذلك من 10.00 سا إلى 15.00 سا.

و بالنسبة للولايات الأخرى، فأفادت إتصالات الجزائر في بيانها، بأنه سيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

و لمعلومات إضافية، دعت إتصالات الجزائر، زبائنها لزيارة موقعها الإلكتروني، www.algerietelecom.dz.

 

شرف الدين عبد النور

31 ديسمبر، 2023

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