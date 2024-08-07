إتحاد القبائل الليبية يؤيد تصريح الوزير أحمد عطاف حول ليبيا

أيّد اتحاد القبائل الليبية، في بيان له، اليوم، تصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف حول ليبيا.

وتابع اتحاد القبائل الليبية، حسب ما أفاد به في بيانه، بكل فخر واعتزاز تصريح أحمد عطاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الجزائر مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري التي تزور الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا.

وجدّد الوزير عطاف في تصريحه، دعوة ومطالبة الجزائر جميع الأطراف رفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي ووضعِ حد للممارسات والسياسات والتصرفات التي تغذي الانقسام،

كما أكد وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر دولة شقيقة وجارة لليبيا وتتقاسم معها الحلو والمر وتتأثر بكل ما يعنيها ويمس أمنها واستقرارها.

هذا وتوجهت القبائل الليبية بالتحية للجزائر حكومةً وشعباً على الموقف الأخوي والإيجابي تجاه ليبيا وشعبها.

شرف الدين عبد النور