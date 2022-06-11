أطلق اليوم السبت، إتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، حملة دولية للتضامن مع معتقلي الصف الطلابي ” رفاق الولي ” خصوصا المعتقل محمد العيشي الذي يخضو معركة الأمعاء الفارغة .

وأوضح اتحاد الطلبة أن الهدف من الحملة التضامنية هو إطلاق سلاح كافة الطلبة الصحراويين خاصة مع المعتقل محمد العيشي الذي يخوض معركة الأمعاء الفارغة لأزيد من 28 يوما احتجاجا على الاوضاع المزرية و المعاملة السيئة التي يتعرض لها من طرف الاحتلال المغربي.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الطلبة الصحراويين من طرف دولة الإحتلال المغربية على خلفية نضالهم المشروع و دفاعهم المستميت عن حق شعبهم الغير قابل للتصرف في الحرية و الاستقلال.

وناشد الإتحاد من خلال هذه الحملة، جميع المنظمات الطلابية و الشبانية الصديقة من أجل المساندة و الوقوف إلى جانب الطلبة الصحراويين في نضالهم العادل من أجل الحرية و تقرير المصير و حماية حقوقهم المشروعة في التعليم و حرية التعبير.

ليديا كبيش

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