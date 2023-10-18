إتحاد إذاعات الدول العربية يدعو وسائل الإعلام إلى لعب دورها في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم أجمع

إتحاد إذاعات الدول العربية يدعو وسائل الإعلام إلى لعب دورها في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم أجمع

دعا إتحاد إذاعات الدول العربية في بيان له، وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في كشف بشاعة الجرائم الصهيونية وإيصال حقيقة مايجري على الميدان في قطاع غزة وإيصال الصوت الفلسطيني إلى كل العالم حتى يضع حدا لهذا الصلف الاسرائيلي ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل والمناضل من أجل استرداد حقوقه المسلوبة في العيش بحرية وكرامة في وطنه الفلسطيني المستقل وعاصمته القدس الشريف.

وأكد اتحاد اذاعات الدول العربية أن دور الإعلام في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الصامد دور كبير و جوهري.

كما جدد الاتحاد إدانته القصوى لهذه المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في تعد وتحد صارخين لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة لتنضاف إلى قائمة الجرائم والمجازر التي ارتكبها الكيان المحتل على امتداد تاريخه الملطخ بدماء شهداء النضال من أجل تحرير فلسطين.

وأضاف، “وتأتي هذه الجريمة النكراء بعد أكثر من أسبوع من قصف الطائرات الاسرائيلية اليومي والمكثف لقطاع غزة ضد المباني والمجمعات السكنية بما قضى على كل مقومات الحياة في القطاع وحرم سكانه من أبسط المرافق بما يمثل جريمة ضد الإنسانية يرتكبها قادة الكيان المحتل”.

شرف الدين عبد النور

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