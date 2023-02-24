إبراهيم بوغالي يشارك في أشغال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي ببغداد

24 فبراير، 2023

يقود إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفدا هاما من غرفتي البرلمان، للمشاركة في أشغال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيقام يومي 25 و26 فيفري الجاري بالعاصمة “بغداد” تحت شعار “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”.

وأفادت مصالح المجلس الشعبي الوطني أنّ إبراهيم بوغالي سيجري، على هامش الأشغال، عددا من المباحثات مع بعض المشاركين، وستكون المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية، كما ستشكل سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.

ش.ن

24 فبراير، 2023

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