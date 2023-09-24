إبراهيم بوغالي يستقبل وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بمقر المجلس، حورية خليفة الطرمان، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والوفد المرافق لها، حيث جرى اللقاء بحضور كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

و بعدما جدد ابراهيم بوغالي، في مستهل اللقاء، تعازيه للشعب الليبي على ما ألم به جراء كارثة السيول الأخيرة وأكد تضامن الجزائر المطلق معه في هذه المحنة، تطرق إلى واقع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مذكرا، في هذا المقام، بدعم الشعب الليبي للشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المظفرة، حسب ذات المصدر.

و لدى تطرقه إلى الأزمة في ليبيا، أكد رئيس المجلس موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأنها الداخلي، مجددا الدعوة إلى حلحلتها وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، قبل أن يضيف بأن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية.

على صعيد آخر، ذكّر بوغالي، بالتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني، كما لم يفته أن يذكر، في ذات السياق، بموقف الجزائر الثابت إزاء القضيتين العادلتين للشعبين الفلسطيني والصحراوي.

و أما على الصعيد البرلماني، فقد عبّر إبراهيم بوغالي، عن استعداد المجلس الشعبي الوطني للعمل رفقة الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة، كما أكد أهمية ترقية التعاون في المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.

من جهتها، أشادت حورية خليفة الطرمان، بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف، كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها، مؤكدة في ذات السياق، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات.

للإشارة، فقد حضر اللقاء كل من، هجيرة عباس، نائب رئيس المجلس، رابح بوثلجة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، إضافة إلى النواب إيليمي فريدة، زكية قطوشة وليلي اليازيدي، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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