أنهت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجدل بخصوص تقديم زكاة الفطر، أين قالت :”ان الفقهاء أكدوا أن دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوبه “أي أجهزة الدولة المعنية بها”، أفضل من تفريقها بنفسه، لعموم قوله تعالى “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها” -التوبة 103-“.

و أفادت لجنة الفتوى أن الزكاة فيها إحياء لسنة النبيﷺ بجمع زكاة الفطر وتوزيعها على مستحقيها وهو استمرار لعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حيـث كـانوا يجمعون الزكاة ليوزعوها على من يستحقها، وفي جمعها أيضا إظهار لشعائر الإسلام وإعلان للطاعة وتشجيع للناس لدفع زكاتهم وتنبيه للغافل حتى لا يؤخر دفع زكاته

كما أبرزت ذات اللجنة، أن لجان الزكاة بالمساجد تقوم بجمع زكاة الفطر بأمر من ولي الأمر فيكون دفعها لـهـم مـن الطاعة التي أمرنا بها في قوله تعالى:”يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأتي منكر”-النساء59″.

وجاء هذا التوضيح ردا على سؤال أحد المتتبعين، يقول “بدأت هذه الأيام حملة جمع زكاة الفطر في المساجد”. و”سؤالي هل الأفضل لي أن أدفع الزكاة إلى لجنة الزكاة لتوزعها أو أقدمها بنفسي إلى الفقراء؟

رمزي أحمد توميات

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