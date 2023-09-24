أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، بقصر الحكومة، حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و كان اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة للتنويه بعمق الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، والتأكيد على الإرادة الراسخة التي تحذوهما للعمل سويا من أجل تعزيز التعاون الثنائي، في شتى المجالات، بما في ذلك في الميادين ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة، لاسيما من خلال تكثيف الاتصالات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات.

كما جرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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