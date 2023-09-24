أيمن بن عبد الرحمان يتباحث مع وزير الزراعة الأردني فرص تعزيز الشراكة الثنائية في المجال الفلاحي

24 سبتمبر، 2023

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، بقصر الحكومة، خـالـد موسـى شحادة الحنيفـات، وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و شكلت المحادثات فرصة للطرفين للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية الجديدة التي تطبع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بفضل توجيهات قائدي البلدين، مع التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية، بما في ذلك في المجال الفلاحي، وتنشيط آليات التعاون الثنائي، حسب ذات المصدر.

هذا و جرى اللقاء، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية،  محمد عبد الحفيظ هني، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

24 سبتمبر، 2023

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