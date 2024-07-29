أولمبياد باريس2024: إقصاء “مراد قاضي” و”يوغورطة آيت بقة” من المنافسة

أقصي الملاكمان الجزائريان، ” يوغورطة آيت بقة” و “مراد قاضي” من أولمبياد باريس المتواصلة فعالياته من 25 جويلية إلى 13 أوت المقبل.

وفشل الملاكم “آيت بقة يوغورطة” من تجاوز عقبة نائب بطل العالم في وزن 63.5كلغ، الكوبي “إيريسلاندي ألڥاراز” حيث انهزم أمامه بإجماع الحكام على وقع 5-0.

وفي وزن أكثر من 92كلغ، أقصي “مراد قاضي” من الدور ال16 أماك صاحب الأرض و الجمهور الفرنسي “جميليدين مواندز” بإجماع الحكام 5-0.

وتبقى الآمال معلقة على الثنائي “إيمان خليفي” في وزن 66 كلغ، و”روميسة بوعلام” في وزن أقل من 50 كلغ، حيث ستدخلان المنافسة في الفاتح أوت، حيث ستواجه “رميسة بوعلام” (الفائزة من مواجهة المغربية “ياسمين متقي” و الفليبينية “إيرا فيلاج”)،

فيما ستواجه “إيمان خليف” “أنجلينا كاريني” من إيطاليا.

محمد حسام مروش