أولمبياد باريس2024: إقصاء “حجيلة خليف” من الدور الثمن نهائي

أقصيت الملاكمة الجزائرية “حجيلة دنيا خليف” من الدور الثمن نهائي لمنافسة الملاكمة الخاصة بوزن 60كلغ، وهذا أمام الصربية “ناتاليا شادرينا” بنتيجة 5-0.

وسيدخل كل بعد ظهيرة الثنائي آيت بقة يوغورطة”و “مراد قاضي” المنافسة.وسيواجه بطل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، “آيت بقة يوغورطة” في وزن 63.5كلغ، نائب بطل العالم الكوبي”إيريسلاندي ألڥاراز” لحساب الدور ثمن نهائي، بداية من الساعة 15:18سا بتوقيت الجزائر ، في حين سيلاقي زميله “مراد قاضي” في وزن أكثر من 92 كلغ الفرنسي “جميليدين مواندز” لحساب الدور 16 انطلاقا من الساعة 16:22سا بتوقيت الجزائر.

محمد حسام مروش