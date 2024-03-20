أوريدو و مؤسسة “ناس الخير” توزعان وجبات ساخنة على الصائمين

نظّمت أوريدو-Ooredoo، بالشراكة مع مؤسسة “ناس الخير”، عملية توزيع وجبات إفطار ساخنة لفائدة الصائمين والمعوزين.

و تميزت العملية التي اجريت يوم أمس الاثنين 18 مارس، بحضور نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، و رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـOoredoo، و عبد الكريم قريشي، نائب رئيس مؤسسة “ناس الخير”، وكذا متطوعيOoredoo وناس الخير.

و تمّ إعداد هذه الوجبات الساخنة مع احترام جميع معايير الصحة والنظافة، قبل أن يتم نقلها إلى مكان توزيعها بـ بن عكنون، حيث خصصت لهذه العملية شاحنة إطعام (Food Truck) تحمل شعارات مؤسسة Ooredoo ومؤسسة “ناس الخير”، منذ اليوم الأوّل من الشهر الفضيل، لتوزيع وجبات ساخنة على الصائمين، من طرف متطوعي مؤسسة “ناس الخير” الذين تجندوا في إطار هذه العملية.

و تحت شعار “نجيبلك تفطر”، تجسد هذه المبادرة التضامنية المبنية على القيم الأساسية لشهر رمضان الفضيل، التزام Ooredoo المعتاد في الأعمال الخيرية، التقاسم والتآزر داخل المجتمع الجزائري.

و بهذه المناسبة، صرح رئيس مؤسسة “ناس الخير” طريق زروقي: ” إنه لشرف كبير لنا بتنظيم هذه العملية التضامنية إلى جانب إحدى المؤسسات الأكثر التزامًا مجتمعيًا. ستمتد هذه العملية للتقاسم والتضامن طيلة شهر رمضان حيث نسعى إلى تقديم الدعم الملموس للصائمين، الذين هم في أمس الحاجة لمثل هذه العمليات. أود أن أتقدم بإسمي الخاص وباسم مؤسسة “ناس الخير” بتشكراتنا الخالصة لشريكنا الوفي Ooredoo، الذي لم يدخّر أي جهد لمساعدة المحتاجين خلال شهرالتقاسم والتآزر هذا.”

و يجدر الذكر أن Ooredoo جسدت سلفا بالشراكة مع مؤسسة “ناس الخير” العديد من العمليات التضامنية، لاسيما خلال شهر رمضان، وذلك من خلال عملية توزيع قفة رمضان سنة 2022.

و بفضل مساهمة مالية من Ooredoo، تكفلت مؤسسة “ناس الخير”، بتشكيل طرود غذائية مكونة من الضروريات الأساسية وتوزيعها على العائلات المحتاجة في ولايات عنابة، الشلف، سيدي بلعباس، النعامة، سكيكدة، تيزي وزو، بومرداس، وهران، المسيلة وأولاد جلال.

كما قام الشريكان بعمليات تضامنية أخرى، على غرار عملية دعم المتضررين من حرائق الغابات في أوت 2022، من خلال إطلاق قافلة تضامنية إلى ولايتي الطارف و سوق أهراس، مكونة من دفعة كبيرة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية وغيرها من المواد الأساسية.

شرف الدين عبد النور

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