“أوريدو” راعي رسمي للإتحادية الجزائرية للرُّغبي

أعلنت مؤسسة “أوريدو Ooredoo”، في بيان لها، عن إمضائها، يوم الخميس 22 فيفري، على عقد شراكة مع الإتحادية الجزائرية للرُّغبي.

وتم إبرام عقد الرعاية من قبل المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، ورئيس الإتحادية الجزائرية للرغبي، سفيان عبد القادر بن حسان، في حفل نُظّم بمدينة وهران، وذلك بحضور الإطارات المُسيِّرة للمؤسسة، وممثلي الإتحادية.

و صرح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، على هامش حفل التوقيع، “نحن سعداء ومتحمسون بابرام هذه الشراكة مع الإتحادية الجزائرية للرغبي التي تؤكد عن التزامنا في تشجيع هذه الرياضة في الجزائر. بفضل هذه الاتفاقية، ستشهد رياضة الرغبي في الجزائر ديناميكية مثيرة، مع فرص التطور والمنافسة للاعبين. تفتخر Ooredoo بالمساهمة في هذا التطور، وتوفير الموارد اللازمة لدعم ترقية وازدهار رياضة الرغبي في الجزائر.”

من جانبه، أكّد رئيس الإتحادية الجزائرية للرغبي، سفيان عبد القادر بن حسان، “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير لعبة الرغبي في الجزائر، وتثير حماس كبير لدى مُحبّي هذه الرياضة. أود أن أشكر مؤسسة Ooredoo على هذه المرافقة التي ستكون مفيدة لكلا الطرفين، والتي ستاهم حتمًا في دفع رياضة الرغبي في الجزائر نحو آفاق جديدة.”

جدير بالذّكر أن Ooredoo كشفت عن استراتيجيتها الجديدة للرعاية الرياضية، التي تشمل 20 شريكا رياضيا (أندية، واتحادية وجمعيات رياضية) في مختلف التخصصات الرياضية من بينها كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الرياضة النسوية، التابعة لمختلف مستويات المنافسة والتي تمثل العديد من مناطق الوطن.

شرف الدين عبد النور

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