“أوريدو” راعي الملتقى الدولي حول رقمنة قطاع العدالة

رافقت أوريدو “Ooredoo” كراعٍي، الملتقى الدولي لرقمنة قطاع العدالة، الذي نُظّم مؤخرا بالجزائر العاصمة، من قبل منظمة المحامين لولاية أم البواقي.

و تناول هذا الحدث الذي وُضع تحت الرعاية السامية لوزارة العدل، والذي نظّمته منظمة المحامين لولاية أم البواقي، موضوع “المحامي والتقاضي الرقمي، تحديات وتطلعات”، وجمع ما يقارب 500 متخصص في القانون الجزائري والدولي بالإضافة إلى خبراء في قطاع القانون لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة برقمنة قطاع العدالة.

كما تم تنظيم خلال هذا المؤتمر ورشات عمل للتبادل، لا سيما حول، المسائل الملموسة مع مقترحات لتحسين أداء العدالة 2.0، التي تخدم المواطن.

شرف الدين عبد النور

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