“أوريدو” تُجدّد شراكتها مع الهلال الأحمر الجزائري

قامت أوريدو Ooredoo، اليوم الاثنين، بتجديد شراكتها مع الهلال الأحمر الجزائري (CRA)، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لـ Ooredoo بأولاد فايت، بالعاصمة.

و تقتضي هذه الاتفاقية، التي أُبرمت من طرف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، والمدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، بحضور الإطارات المسيّرة للمؤسسة وممثلي الهلال الأحمر الجزائري، على تجسيد برنامج مشترك للأعمال الإنسانية لفائدة الفئات المعوزة من المجتمع.

و تأتي هذه الشراكة لتعزز التزام Ooredoo، كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا، في مواصلة دعم جهود الهلال الأحمر الجزائري في مهامه النبيلة لصالح المجتمع الجزائري، لا سيما من خلال تجسيد العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، وتجسيد برنامج عمل مشترك في إطار التضامن الوطني.

كما تطلق Ooredoo خلال شهر رمضان، عرضا تلتزم من خلاله بتخصيص 20 دج، والتي ستقدمها المؤسسة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري (CRA) وذلك عن كل عملية تعبئة بـ 2000 دج أو أكثر، من أجل تجسيد عمليات تضامنية لصالح المحتاجين، حيث يستفيد الزبون من جميع المزايا التي تقترحها صيغة إعادة التعبئة التي قام بها.

و تلتزم Ooredoo، بمقتضى عقد الشراكة، بمرافقة الهلال الأحمر الجزائري في عمليات تضامنية أخرى، لاسيما لفائدة الأطفال المتمدرسين للعائلات المعوزة بالمناطق المعزولة، وبتقديم يد المساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، وبتجسيد مشروع موجه للأطفال المصابين بالتوحد وكذا تجسيد برنامج تكويني في الإسعافات الأولية.

وبمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، صرّحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي: ” إنه لشرف كبير لنا بتجديد هذه الشراكة مع Ooredoo، التي تُعد بالنسبة لنا شريكا وفيا. تعتبر هذه الاتفاقية استمرارية لمختلف العمليات التضامنية التي تم تجسيدها بالتعاون مع مؤسسة Ooredoo منذ أكثر من 15 سنة من الشراكة المثمرة، والتي تضمنت تجسيد العديد من المشاريع التضامنية الوطنية لصالح الفئات الهشة من المجتمع. نود أن نشكر Ooredoo على الثقة التي توليها للهلال الأحمر الجزائري، ونتطلع إلى ترجمة سويا هذه الشراكة من خلال تحقيق العديد من العمليات على أرض الواقع، والتي من شانها تقديم يد العون للفئات المعوزة من المجتمع.”

من جانبه، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: “تجديد شراكتنا مع الهلال الأحمر الجزائري يؤكد عن ارادتنا المشتركة في تقوية مشاركتنا في العمليات التضامنية والخيرية داخل المجتمع. كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً، تؤكد Ooredoo عن التزامها بدعم الهلال الأحمر الجزائري في تجسيد برنامج تضامني وذات مصلحة عامة لصالح الفئات المعوزة من المجتمع. يُعد شهر رمضان الفضيل بالنسبة لـ Ooredoo سانحة لتسليط الضوء على قيم مؤسسة مواطنة ملتزمة داخل المجتمع الجزائري.“

جدير بالذكر أن بداية الشراكة بين Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري، تعود إلى سنة 2008، بتجسيد العديد من الأعمال الخيرية والتضامنية لفائدة المجتمع.

و يتعلق الأمر لاسيما بإطلاق العيادات المتنقلة المخصصة لسكان المناطق المعزولة لضمان رعاية أفضل للمرضى، خاصة في مناطق الجنوب، وفتح مطاعم Ooredoo للصائمين طوال شهر رمضان، وتوزيع قفف رمضان ووجبات إفطار للصائمين والعائلات المحتاجة عبر عدة ولايات.

من جهة أخرى، ساهمت Ooredoo، في تجسيد عملية توزيع المستلزمات المدرسية للتلاميذ وزيارة الأطفال المرضى خلال العيد، وذلك عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية والوقائية خلال جائحة كورونا (COVID-19)، وكذا مساعدة المتضررين من حرائق الغابات خلال السنتين الماضيتين.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...