“أوريدو” تهنئ الجزائريين بالسنة الأمازيغية الجديدة

11 يناير، 2024

تقدّمت Ooredoo، في بيان لها، اليوم، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974، بأطيب تمنياتها بالصحة والسعادة والرقي لجميع الجزائريين، متمنية لهم “أسڤاس أمڤاز”.

و عبّرت أوريدو عن افتخارها بمقاسمة الشعب الجزائري فرحة هذه المناسبة التي تعود لقرون من الزمن، والتي تصادف 12 جانفي من كل سنة والتي تؤرخ لليوم الأول للسنة الأمازيغية.

و أضافت أوريدو في بيانها، “كما تجسد هذه الاحتفالية قيم الأجداد والتقاسم، الكرم والتضامن، وتؤكد عن تمسك الشعب الجزائري بثقافته وتقاليده الغنية عبر مختلف مناطق الوطن”.

وفي رسالته التهنيئية، صرّح روني طعمه، المدير العام ﻟOoredoo: “نحن جد فخورون بإحياء السنة الأمازيغية الجديدة 2974 مع الشعب الجزائري. بهذه المناسبة السعيدة، أتقدم باسمي الخاص وباسم جميع عمال Ooredoo بأطيب تمنياتنا بالصحة والازدهار للجزائريين. كما يرمز إحياء هذه السنة الأمازيغية الجديدة، التي تصادف لـ 12 جانفي من كل سنة، الى ثراء وتنوع الثقافة الجزائرية.”

شرف الدين عبد النور

11 يناير، 2024

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