أوريدو تطلق عرضا تضامنيا مع الهلال الاحمر الجزائري لصالح الفئات المعوزة  

إستهلت أوريدو-Ooredoo، شهر رمضان الفضيل، بإطلاق مبادرة تضامنية جديدة، بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، لصالح الفئات المعوزة من المجتمع، تحت شعار “التقاسم والإحسان”، يتمثل في عرض صالح طوال شهر رمضان الجاري، تلتزم من خلاله بتخصيص 20 دج، والتي ستقدمها المؤسسة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري على كل عملية تعبئة بـ 2000 دج او أكثر، وذلك لتجسيد أعمال تضامنية لصالح الفئات المعوزة.

كما يستفيد الزبون من جميع المزايا التي تقترحها صيغة إعادة التعبئة التي قام بها، والتي ستسمح له بالمساهمة في قضية نبيلة.

و بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يرمز للتكافل والتقاسم، تفتخر Ooredoo بإطلاق هذه المبادرة الإنسانية والمساهمة من خلال لفتة بسيطة في مساعدة المحتاجين.

و تجدر الإشارة أن Ooredoo، قامت مؤخراً بتجديد عقد الشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري (CRA)، والذي يلتزم بموجبه الطرفان بتجسيد برنامج مشترك في إطار التضامن مع مختلف الشرائح المحرومة من المجتمع.

وفي سياق نفس الشراكة، تلتزم Ooredoo بمرافقة الهلال الأحمر الجزائري في أعمال تضامنية أخرى، لاسيما لفائدة الأطفال المتمدرسين للأسر المحتاجة بالمناطق المعزولة، وبتقديم يد المساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، وبتجسيد مشروع موجه للأطفال المصابين بالتوحد وكذا تجسيد برنامج تكويني في الإسعافات الأولية.

شرف الدين عبد النور

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