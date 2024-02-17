“أوريدو” تبحث آفاق تعزيز الشراكة مع الحماية المدنية

قام وفد من إطارات مؤسسة أوريدو-Ooredoo، تحت قيادة المدير العام، روني طعمه، بزيارة مجاملة إلى المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر العاصمة، أين حظي باستقبال من قبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

و كان هذا اللّقاء لكلا الطرفين، فرصة لتسليط الضوء على مختلف إنجازاتهما خلال ثلاثة عشر عاما من الشراكة الاستراتيجية، ولمناقشة آفاق تعزيز هذه الشراكة أكثر في السنوات القادمة.

و على هامش هذا اللقاء، قام وفد Ooredoo بزيارة متحف الحماية المدنية، المتواجد في مقرها الرئيسي بحيدرة (العاصمة).

كما قادت المرحلة الثانية من هذه الزيارة، إطارات مؤسسة Ooredoo، إلى مختلف مصالح الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء، أين أشادوا بأعوان الحماية المدنية الجزائرية بشجاعتهم وعزيمتهم المعهودتين، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية.

وباعتراف دولي مشهود به، أثبتت الحماية المدنية الجزائرية في العديد من المناسبات خلال الكوارث الطبيعية عبر العالم عن فعاليتها وخبرتها المؤكّدة في إنقاذ وإسعاف الأرواح البشرية.

كما يُعدّ هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الشريكين منذ ثلاثة عشر عاماً، فرصة لمؤسسة Ooredoo لتجديد التزامها تجاه شركائها.

شرف الدين عبد النور

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